Trovato con quasi 40 chili di droga e oltre 90mila euro in contanti: arrestato un 46enne a Milano

Un 46enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito alle perquisizioni nell’auto, nel box e nell’appartamento dell’uomo sono stati rinvenuti quasi 40 chili di droga e più di 90mila euro in contanti.

Immagine di repertorio

Aveva quasi 40 chili di droga e più di 90mila euro in contanti nascosti in casa. Per questo, un uomo di 46 anni è stato arrestato ieri, domenica 9 novembre, dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto e le perquisizioni

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'arresto sarebbe avvenuto nel corso del servizio antidroga in zona Sempione quando gli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile milanese avrebbero notato l'uomo a bordo di un’utilitaria, risultata poi a noleggio.

Insospettiti, i poliziotti avrebbero deciso di fermare l’uomo per un controllo, a seguito del quale il 46enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e 230 euro in contanti all’interno dell’auto. Inoltre, nel borsone che aveva nel bagagliaio, sono poi stati rinvenuti e sequestrati 100 panetti di hashish per un peso complessivo di 9,6 chilogrammi, 32 grammi di cocaina nascosti all’interno del bracciolo porta oggetti e due telefoni cellulari.

Da ulteriori accertamenti gli agenti sono poi riusciti a risalire a un box situato a Trezzano Rosa (Milano) dove sono stati sequestrati altri 22 chili di hashish, poco più di 6 chili di marijuana, 100 grammi di cocaina e una macchina conta soldi. Nel frattempo, nell’abitazione dell’uomo, sempre a Trezzano Rosa, sono stati sequestrati oltre 92mila euro. Così, il 46enne, con precedenti, è stato arrestato e trasferito al carcere San Vittore di Milano.