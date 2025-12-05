Minaccia di morte la madre e si fa consegnare da lei 80mila euro: 41enne arrestato

Un 41enne è stato denunciato per atti persecutori ed estorsione nei confronti della madre e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. L’uomo avrebbe costretto la madre a consegnargli 80mila euro.

Un 41enne è stato arrestato e condotto in carcere dalla polizia locale di Montichiari (in provincia di Brescia) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato con l'accusa di atti persecutori ed estorsione. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, per diverso tempo avrebbe minacciato di morte e molestato la madre per ottenere denaro da lei. Gli investigatori hanno stimato che l'uomo le avrebbe estorto quasi 80mila euro. Durante l'arresto, il 41enne sarebbe stato trovato in possesso di 31 dosi di hashish e di materiale per il confezionamento.

A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata proprio dalla madre del 41enne. La donna ha raccontato di come il figlio da diverso tempo l'avrebbe minacciata più volte di morte, arrivando anche a insultarla e molestarla pur di ottenere da lei denaro. Gli agenti della polizia locale di Montichiari, coordinati dalla Procura di Brescia, hanno quindi eseguito la misura cautelare in carcere come previsto dal ‘Codice Rosso'. Il 41enne è stato identificato in breve tempo e poi denunciato per atti persecutori ed estorsione. Negli anni, infatti, si sarebbe fatto consegnare dalla donna somme di denaro stimate tra i 70 e gli 80mila euro.

Durante l'esecuzione della misura cautelare, il 41enne è stato trovato in possesso di 31 dosi di hashish e di materiale per il confezionamento. Considerando anche i suoi precedenti di polizia per reati legati alle sostanze stupefacenti, è stato arrestato in flagranza e condotto nel carcere di Canton Mombello con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.