Trasportano oltre 300 chili di hashish con un camion da Milano a Bergamo: 4 arresti

I carabinieri hanno seguito un camion con targa spagnola da Milano alla provincia di Bergamo. All’interno del mezzo, e nelle abitazioni dei 4 arrestati, c’erano oltre 300 chili di hashish, materiale per rapine e 4.500 euro in contanti.

Foto di repertorio

I carabinieri della Compagnia di Duomo di Milano, insieme ai colleghi di Bergamo, hanno sequestrato oltre 300 chili di hashish, vario materiale per compiere rapine come pistole con matricola abrasa e shirt con la scritta artigianale ‘polizia', e arrestato quattro persone. Il gruppo era partito dalla zona della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi e, con un camion, erano arrivati fino a un capannone dismesso nella provincia bergamasca dove sono stati bloccati mentre scaricavano i sacchi con cui trasportavano la sostanza stupefacente.

Le indagini sono scattate proprio quando una Volante dei carabinieri di Milano aveva notato nei pressi di Porta Garibaldi un camion che montava una targa spagnola ritenuta sospetta. Così, i militari hanno deciso di seguire quel mezzo che, poco dopo, era arrivato ormai nella Bergamasca nei pressi di un capannone industriale dismesso. Là il conducente è sceso e, con l'aiuto di altri tre uomini, avrebbe iniziato a scaricare alcuni sacchi pesanti.

A quel punto, i carabinieri sono intervenuti insieme ai colleghi di Bergamo. In un sottofondo del mezzo pesante con targa spagnola sono stati trovati 258 chili di hashish già suddivisi in panetti e hanno tratto in arresto il conducente del camion, un 54enne di Alicante (in Spagna) e tre bergamaschi incensurati di 28, 29 e 32 anni.

Durante la perquisizione nell'abitazione del 29enne, i carabinieri hanno trovato altri 86 chili di hashish nascosti in un pozzetto congelatore. Insieme alla sostanza stupefacente c'erano anche due pistole con matricola abrasa, una per sparare spray urticante, manette, un lampeggiante, una t-shirt con la scritta artigianale ‘polizia' e una maschera di gomma. Secondo i carabinieri, sarebbero tutti strumenti che possono essere stati utilizzati per compiere, o comunque per progettare, una rapina. A casa del 28enne, invece, c'erano altri 4 chili di hashish e 4.500 euro in contanti.