Cercano droga in casa di una coppia e trovano le opere d’arte rubate di una collezionista: arrestati

Una coppia è stata sorpresa a consumare droga in provincia di Bergamo. Durante la perquisizione in casa, sono state trovate opere d’arte rubate a una collezionista.

(immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, martedì 23 dicembre 2020, i carabinieri della sezione operativa di Bergamo hanno trovato alcune importanti opere d'arte, che erano state trafugate dall'abitazione di un'anziana collezionista. Gli oggetti erano nascosti nella cantina di una coppia, la cui abitazione era stata perquisita per motivi legati alla droga.

I militari, infatti, sono intervenuti nell'ambito di un'operazione antidroga che è iniziata nella notte del 31 ottobre scorso quando una pattuglia di carabinieri ha notato un'automobile sospetta, che era ferma in un parcheggio a Seriate (Bergamo). A bordo c'erano una donna di 43 anni e il suo compagno, un ragazzo di 24 anni, che erano intenti a consumare droga.

L'auto è stata quindi perquisita: all'interno sono stati trovati nove grammi di cocaina suddivisi in dieci dosi, una dose di hashish e una di eroina. Dopodiché è stata perquisita l'abitazione a Treviolo. E qui, sono stati trovati 75 grammi di hashish, 167 grammi di cocaina e 1.600 euro in contanti. C'erano anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze. Ancora: due fucili da caccia e 114 cartucce di vario calibro. In cantina, poi, è stata trovata una Bibbia, tre volumi della Divina Commedia, alcune tele pittoriche di Massimo Mascelli e Alvaro Peppoloni.

Leggi anche Nascondeva oltre 700 kg di droga nel deposito del suo autonoleggio a Milano: il blitz della polizia

Le opere sono di proprietà di un'anziana collezionista, che ha potuto finalmente riaverle. La coppia è finita in carcere.