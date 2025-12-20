Nascondeva oltre 700 kg di droga nel deposito del suo autonoleggio a Milano: il blitz della polizia

Il deposito con i borsoni di droga a Quarto Oggiaro (Milano)

Nascondeva oltre 700 chili di droga all'interno del deposito del suo autonoleggio a Milano, ben occultati in alcuni borsoni da viaggio accanto ad alcune moto parcheggiate.

Per questo un uomo di 33 anni, con piccoli precedenti di polizia, è stato arrestato nell'ambito dell'operazione nazionale ad alto impatto coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati connessi. A Milano e provincia, nello specifico, l'attività dei poliziotti della Squadra Mobile, delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati cittadini ha permesso di arrestare 51 persone (di cui tre minori) e deferirne in stato di libertà altre 47 per reati legati proprio allo spaccio di sostanza stupefacente.

All'esito dei controlli, che si sono concentrati nelle aree delle movida e nei quartieri con elevata densità di pregiudicati, sono così stati sottoposti a sequestro oltre 730 kg di hashish, 745 grammi di cocaina e 220 grammi di chetamina oltre a 20 grammi di eroina, compresse di rivotril, 95 grammi di MDMA, 74 dosi di LSD ed una serra per la coltivazione della marijuana. Ma non solo. I poliziotti hanno infatti sequestrato anche numerose armi bianche, tra cui un machete, alcune bombolette di spray al peperoncino e 140 proiettili di vario calibro.

Tra i sequestri portati a termine quello più ingente è stato senza dubbio quello effettuato dal personale del Commissariato Quarto Oggiaro all'interno dell'autonoleggio, nel cui box sono stati appunto rinvenuti oltre 715 kg di hashish. Tra gli arresti operati nelle zone della movida invece, quello degli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile che, dopo avere assistito alla cessione di una dose di cocaina tra le vie di Porta Venezia, hanno fermato il pusher, in quel momento in sella ad uno scooter, con addosso più di 81 grammi di sostanza. Nella sua abitazione di via Camerini, zona Lambrate, gli agenti hanno trovato altre 75 dosi pronte per la vendita per un totale di 110 grammi di cocaina, altri 49 grammi in polvere ancora da confezionare, 26 grammi di MDMA, 95 grammi di chetamina, 20 grammi di mefedrone e, custodita all'interno di una valigia, una pistola lancia razzi calibro 22.