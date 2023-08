Scoppia una lite in un negozio, allontanato un uomo: feriti due poliziotti A Legnano (Milano) è stata segnalata al commissariato una discussione all’interno di un negozio: un uomo, infatti, avrebbe dato in escandescenza e avrebbe litigato con altre persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti: due poliziotti sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 21 agosto, a Legnano (Milano) è stata segnalata al commissariato una discussione all'interno di un negozio: un uomo, infatti, avrebbe dato in escandescenza e avrebbe litigato con altre persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti: due poliziotti sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi traumi.

La dinamica

Il locale in cui sarebbe esplosa la rissa si troverebbe in via XXIX Maggio. L'uomo sarebbe stato ubriaco e avrebbe avuto con sé un coltello: sarebbe così esplosa una lite con altre persone che si trovavano all'interno della struttura. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, erano fuggite via già tutte le persone coinvolte. Qualche minuto dopo, in via Mazzini, la polizia ha trovato un uomo ferito.

Gli agenti feriti con calci e pugni

Gli agenti non hanno nemmeno fatto in tempo a chiedergli cosa fosse successo, che si è ritrovata con diverse persone che si sarebbero accanite sull'uomo. Avrebbero iniziato a picchiarlo con calci e pugni. Gli agenti hanno provato a ristabilire la calma, ma sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118.

Leggi anche Scoppia una lite al luna park tra due gruppi di ragazzi: un giovane viene accoltellato

Gli operatori sanitari hanno portato gli agenti in ospedale: entrambi sono stati dimessi con una prognosi di dieci giorni. Il commissariato sta indagando sul caso: per il momento l'unico denunciato è l'uomo ferito che in tasta avrebbe avuto il coltello. Il 52enne dovrà rispondere dell'accusa di oggetti atti ad offendere.

Gli è stato anche notificato un ordine di allontanamento ed è stato sanzionato per manifesta ubriachezza. Non è escluso però che il numero degli indagati possa aumentare. Il 52enne è stato portato in ospedale a Legnano: anche lui è stato dimesso con una prognosi di tre giorni.