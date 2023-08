Scontro tra due auto, una travolge alcuni pedoni: un ragazzo 25enne schiacciato contro un palo Un ragazzo di 25 anni è rimasto schiacciato contro un palo dopo esser stato investito da un’auto rimasta poco prima coinvolta in un incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Violento scontro tra due auto verso le 13.30 all'incrocio tra via Colletta e viale Umbria, zona piazzale Lodi a Milano. A causa dell'incidente una delle sue auto avrebbe poi travolto alcuni passati. Tra questi anche un ragazzo di 25 anni che è rimasto poi schiacciato contro un palo davanti all'Ipercoop di viale Umbria.

Subito sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Il primo a essere soccorso è stato il 25enne che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Non è chiaro se il giovane sia fuori pericolo di vita. Tra i feriti anche una donna di 38 anni, una di 52 anni e un uomo di 57 anni. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto nel dettaglio.