È morto il ragazzo di 18 anni schiacciato da un’auto contro un palo: l’incidente davanti ai genitori Il ragazzo di 18 anni schiacciato contro un palo dopo esser stato colpito da un’auto rimasta coinvolta in un incidente è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 18 anni schiacciato contro un palo dopo esser stato colpito da un'auto rimasta coinvolta in un incidente. Il giovane era stato soccorso in codice rosso e trasportato all'ospedale Niguarda di Milano: qui era arrivato già in condizioni disperate. I medici hanno provato a salvarlo con un lungo intervento ma purtroppo le ferite erano troppo gravi: il 18enne è morto poco dopo.

La dinamica dell'incidente

Ora si sta cercando di ricostruire passaggio per passaggio della tragedia: l'auto poco prima si sarebbe scontrata con un'altra macchina mentre si trovava tra via Colletta e viale Umbria, zona piazzale Lodi a Milano. Dopo l'impatto l'auto ha travolto il giovane schiacciandolo contro un palo di un semaforo a un lampione. Troppo violento l'impatto: tutto è avvenuto sotto gli occhi dei genitori. Anche i genitori del ragazzo sono stati portati in ospedale in codice verde: avrebbero accusato un malore dopo aver assistito all'incidente. Tra i feriti anche altri tre passanti: una donna di 38 anni, una di 52 anni e un uomo di 57 anni.

Le indagini della polizia

La polizia locale è al lavoro per capire se una delle due auto è passata con il semaforo rosso: così come fondamentale sarà risalite alla velocità con cui viaggiavano. Fondamentale per gli agenti potranno essere i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona.