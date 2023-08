Chi era Karl Nasr, il 18enne morto schiacciato tra un’auto e un palo in viale Umbria a Milano Karl Nasr è il 18enne travolto da un’auto ieri in viale Umbria a Milano e morto poco dopo l’arrivo in ospedale: aveva doppio passaporto, libanese e canadese.

A cura di Giorgia Venturini

Il luogo dell’incidente in viale Umbria a Milano

Si chiamava Karl Nasr, il 18enne travolto da un'auto ieri tra viale Umbria e via Pietro Colletta a Milano e morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il giovane, con doppio passaporto libanese e canadese, era rimasto schiacciato tra un'auto e un palo: è deceduto dopo una lunga operazione in ospedale. Nulla hanno potuto fare i medici, le ferite erano troppo gravi. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi dei genitori, anche loro trasportati in ospedale per choc.

Chi era Karl Nasr, il 18enne morto nell'incidente in via viale Umbria

Il giovane era diventato maggiorenne da poco, aveva festeggiato i 18 anni lo scorso 25 giugno. Karl Nasr era nato in Libano nel 2005 ma aveva anche il passaporto canadese. Spesso però insieme ai suoi genitori, di 52 e 57 anni, veniva a Milano dove avevano alcuni amici: tutti e tre parlavano bene l'italiano. La mattina dell'incidente i tre volevano andare a visitare il Museo della Scienza e della Tecnologia. Ma la tragedia ha fermato tutto.

Come è morto Karl Nasr, schiacciato tra un'auto e un palo

I fatti risalgono a ieri martedì primo agosto verso le 13.30 quando un'Audi Rs7 stava viaggiando lungo viale Umbria. Da via Colletta è sopraggiunta una Renault: le due auto sono state coinvolte in un violento frontale. L'Audi dopo l'impatto ha travolto il 18enne che passeggiava con i genitori. Il giovane è rimasto schiacciato tra l'auto e un palo.

Subito è stato lanciato l'allarme al 118. I paramedici arrivati sul posto hanno capito già le drammatiche condizioni del 18enne. Poi la corsa disperata in ospedale dove nulla sono serviti i tentativi per salvargli la vita. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.