Incidente Milano, indagati dalla Procura i due automobilisti per la morte del 18enne in viale Umbria Sono indagati dalla Procura di Milano i due automobilisti rimasti coinvolti nell’incidente stradale in viale Umbria a Milano in cui è morto il 18enne Karl Nasr.

A cura di Giorgia Venturini

Sono stati scritti sul registro degli indagati i nomi due automobilisti rimasti coinvolti nell'incidente stradale in viale Umbria a Milano in cui è morto il 18enne Karl Nasr. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per capire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità: tre le ipotesi quella che uno dei due automobilisti avesse fatto una manovra azzardata. La dinamica dell'incidente è stata ripresa dalle immagini delle telecamere di un palazzo nei pressi in cui è avvenuto l'incidente.

La prima ricostruzione dell'incidente in viale Umbria

Da una ricostruzione di quanto accaduto, alla guida di una Renault c'era una donna italiana di origini egiziane. Sarebbe lei ad aver fatto una manovra azzardata: stava percorrendo la carreggiata laterale di viale Umbria quando, all'altezza del semaforo, avrebbe svoltato a sinistra, nonostante la segnaletica lo vietasse. In quel momento è sopraggiunta un'altra auto, un'Audi Rs7, con alla guida un uomo che non sarebbe riuscito a evitare l'impatto con la Renault.

L'Audi dopo l'impatto ha travolto il 18enne che passeggiava sul marciapiede con i suoi genitori: il ragazzo è rimasto schiacciato tra l'Audi e un palo. Secondo gli inquirenti, l'uomo non avrebbe moderato la velocità in prossimità dell'incrocio. Per questo non sarebbe riuscito a frenare in tempo. Purtroppo per il 18enne nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvargli la vita: è morto poche ore dopo all'ospedale Niguarda di Milano dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Anche i genitori sono stati portati in ospedale, perché sotto choc dopo aver assistito all'incidente.

A breve l'autopsia sul corpo del giovane

Ulteriori accertamenti verranno fatti sul corpo del 18enne: la Procura ha disposto l'autopsia per i prossimi giorni. Intanto i due indagati sono risultati negativi all'alcoltest. Bisognerà attendere qualche giorno invece per i risultati degli esami tossicologici.