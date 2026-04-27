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Uomo violentato nella notte in un sottopassaggio di viale Cassala a Milano: indaga la Polizia

Un 29enne pakistano, sarebbe stato violentato da un uomo, egiziano, nei pressi di un sottopassaggio di viale Cassala a Milano. La vittima è stata portata nella clinica Mangiagalli e visitata. Sul caso indaga la Polizia.
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A cura di Francesca Caporello
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Un uomo di 29 anni, di origine pakistana, avrebbe denunciato di aver subito una violenza sessuale ieri notte, tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, dopo essere stato trascinato in un sottopassaggio nei pressi di viale Cassala, zona Navigli, a Milano da un uomo di nazionalità egiziana.

Secondo quanto si apprende, e in base alle parole della vittima, l'aggressore l'avrebbe prima minacciato con un coltello e poi abusato di lui.

Il 29enne, sarebbe stato portato per accertamenti alla clinica Mangiagalli, specializzata nella rilevazione e cura delle violenze sessuali, e lì avrebbe raccontato quanto subito. A raccogliere la sua versione dei fatti era presente una pattuglia della Polizia, che ha informato il pm di turno della notizia di reato.

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Al momento gli agenti sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, verificare i dati a disposizione, e rintracciare il responsabile della violenza.

Notizia in aggiornamento

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