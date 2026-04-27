Uomo violentato nella notte in un sottopassaggio di viale Cassala a Milano: indaga la Polizia

Un 29enne pakistano, sarebbe stato violentato da un uomo, egiziano, nei pressi di un sottopassaggio di viale Cassala a Milano. La vittima è stata portata nella clinica Mangiagalli e visitata. Sul caso indaga la Polizia.

Un uomo di 29 anni, di origine pakistana, avrebbe denunciato di aver subito una violenza sessuale ieri notte, tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, dopo essere stato trascinato in un sottopassaggio nei pressi di viale Cassala, zona Navigli, a Milano da un uomo di nazionalità egiziana.

Secondo quanto si apprende, e in base alle parole della vittima, l'aggressore l'avrebbe prima minacciato con un coltello e poi abusato di lui.

Il 29enne, sarebbe stato portato per accertamenti alla clinica Mangiagalli, specializzata nella rilevazione e cura delle violenze sessuali, e lì avrebbe raccontato quanto subito. A raccogliere la sua versione dei fatti era presente una pattuglia della Polizia, che ha informato il pm di turno della notizia di reato.

Leggi anche Si accoltellano dopo una lite in casa a Mortara: gravissimi un 33enne e un 24enne

Al momento gli agenti sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, verificare i dati a disposizione, e rintracciare il responsabile della violenza.

Notizia in aggiornamento