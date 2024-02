Scontro tra camion e moto, muore la 33enne Ilaria Pellegrini: “Aveva un cuore grande” Si chiamava Ilaria Pellegrini, la donna di 33 anni che si è scontrata con uno scooter contro un camion a Cesano Boscone: è morta in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Non ce l'ha fatta la donna di 33 anni che è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Cesano Boscone, comune che si trova nella provincia di Milano. A darne notizia è il quotidiano Il Giorno. Originaria di Corsico (Milano), si trovava in sella al suo scooter quando si è scontrata con un camion. Le sue condizioni erano apparse subito disperate.

Le parole degli amici: Sempre sorridente e generosa

L'impatto si è verificato nella giornata di mercoledì 31 gennaio ed è avvenuto in via Isonzo intorno alle 8.30 del mattino. I medici e i paramedici del 118, l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice rosso. Nonostante i tentativi di salvarla, Pellegrini si è spenta dopo 24 ore. "Era sempre sorridente e generosa, aveva un cuore grande", hanno raccontato gli amici.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale

Oltre agli operatori sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cesano. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Per il momento non è escluso che vengano presi provvedimenti nei confronti del conducente.

Probabilmente però la donna ha perso il controllo del mezzo e si è avvicinata troppo al tir fino a rimanere travolta. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.