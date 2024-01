Attraversa la strada e viene travolta da un’automobile: morta una donna Una donna di 60 anni è stata travolta da un’automobile in provincia di Pavia: è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, sabato 6 gennaio, si è verificato un incidente stradale a Torricella Verzate, che si trova in provincia di Pavia. Una donna è stata travolta da un'automobile. È stata trasferita in ospedale dove è morta poco dopo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, il veicolo ha investito la donna intorno alle 20.30: stava attraversando a piedi la strada in via Emilia. Sono stati subito allertati i soccorsi: l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari l'hanno rianimata sul posto.

Hanno poi deciso di trasferirla in gravissime condizioni all'ospedale di Voghera. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento, per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta poco dopo il ricovero. Sono ancora poche le informazioni relative alle sue generalità: è una sessantenne originaria di Casteggio, altro comune del Pavese.

Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà quindi avere un quadro più chiaro.