Scontro frontale tra un’auto e un camper alla Vigilia di Natale: morto un ragazzo di 28 anni Un ragazzo di 28 anni è morto sul colpo in un terribile incidente stradale avvenuto nell’hinterland di Milano: il 28enne si trovava alla guida di un’auto quando si è scontrato frontalmente con un camper.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 28 anni, del quale non sono state ancora diffuse le generalità, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, sabato 24 dicembre 2022, lungo la strada provinciale che collega Morimondo (Milano) ad Abbiategrasso. Il ventottenne era alla guida di un'auto che si è scontrata frontalmente con un camper: le due persone che si trovavano su quest'ultimo mezzo sono rimaste ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Stando alle ultime informazioni, sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto intorno alle 14.40. Il ragazzo è morto sul colpo: i medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. In quel tratto di strada ci sarebbe uno svincolo: questo porta da un lato verso Ozzero mentre dall'altro lato porta verso Caselle. Sul camper c'era un uomo di 73 anni e una donna di 51 anni.

I vigili del fuoco hanno estratto la vittima dalle lamiere

Gli operatori sanitari, intervenuti con due ambulanze e un'automedica, hanno portato l'anziano in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni non sarebbero molto gravi. La donna invece avrebbe riportata solo qualche contusione. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre le persone coinvolte dalle lamiere. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Non è ancora chiaro cosa possa aver causato l'incidente: le indagini cercheranno non solo di avere un quadro più preciso di quanto accaduto, ma anche per accertare eventuali responsabilità.