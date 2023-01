Schianto frontale tra due auto: ragazzo estratto dalle lamiere, è gravissimo Scontro frontale tra due auto in provincia di Brescia: un ragazzo di 24 anni è stato estratto dalle lamiere in gravissime condizioni.

Terribile incidente stradale in provincia di Brescia. Due auto si sono scontrate frontalmente e uno dei due conducenti è stato ricoverato in gravissime condizioni. L'episodio si sarebbe verificato nella serata di ieri, venerdì 13 gennaio 2023, verso le 20.30 e sulla Strada Provinciale 235 che da Orzinuovi porta a Soncino.

L'incidente si è verificato vicino al ponte sull'Oglio. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Hanno estratto dalle lamiere uno dei conducenti: si tratta di un ragazzo di 24 anni, di cui non sono state diffuse le generalità.

Il ragazzo di 24 anni è stato trasferito in gravissime condizioni

Subito dopo è stato affidato agli operatori sanitari che, dopo avergli fornito le prime cure del caso, lo hanno trasferito con un elicottero agli Spedali Civili di Brescia. Avrebbe riportato un gravissimo trauma toracico. È stato infatti ricoverato in codice rosso, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita.

Sarebbe stato ricoverato anche l'altro conducente, un uomo di 48 anni, ma in condizioni meno gravi. È stato infatti portato in codice verde all'ospedale di Chiari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Verolanuova e Orzinuovi che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento infatti si hanno ancora poco dettagli. Bisognerà infatti accertare eventuali responsabilità. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più preciso.