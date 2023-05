Scontro frontale tra due auto a Parabiago: morto un 29enne Terribile incidente stradale a Parabiago (Milano): un ragazzo di 29 anni è morto dopo essersi scontrato con la sua automobile con un altro veicolo. Inutili i soccorsi.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Un uomo di 29 anni è morto nella notte tra sabato 13 maggio e domenica 14 maggio dopo che è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Parabiago, comune che si trova in provincia di Milano. L'uomo si trovava al volante di una Seat quando si è scontrato con un'altra automobile. Il conducente e il passeggero, che si trovavano sull'altro auto, sono rimasti feriti.

La dinamica dell'incidente

Sono poche le informazioni che ci sono attorno a questa vicenda. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato: intorno alle 19, in viale Lombardia e precisamente all'altezza della rotatoria che incrocia con via Po, il 29enne si è scontrato con un'altra automobile.

All'interno di quest'ultima c'erano una ragazza di 26 anni e un giovane di 25 anni: l'impatto è stato molto violento. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari con un'ambulanza e un'auto medica. Erano presenti anche i volontari dei vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Legnano e la polizia locale di Parabiago.

Il ricovero in ospedale a Legnano

I medici e i paramedici del 118 hanno prestato le prime cure sul posto e poi hanno deciso di trasferire il 29enne in codice rosso all'ospedale di Legnano. Le sue condizioni erano gravissime e infatti, nonostante i medici abbiano provato a fare tutto il possibile, per il ragazzo – di cui ancora non è stata diffusa l'identità – non c'è stato nulla da fare: è morto nella notte in ospedale. Oltre lui, anche i due ragazzi che si trovavano sull'altra automobile, sono rimasti feriti e sono stati portati all'ospedale San Carlo.