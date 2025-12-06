Scivola sui binari e viene travolto da un treno a Inverigo: Gabriele Vincenzi muore dopo 2 anni

Gabriele Vincenzi è morto nella struttura di Figino Serenza (Como) dove era ricoverato da tempo. Due anni fa, il 28 novembre 2023, era stato travolto da un treno a Inverigo e aveva riportato lesioni gravissime.

Gabriele Vincenzi (foto da Facebook)

È morto Gabriele Vincenzi, il 40enne che due anni fa era stato travolto da un treno a Inverigo (in provincia di Como). La mattina del 28 novembre 2023, quando aveva ancora 38 anni, era scivolato mentre attraversava il passaggio a livello di via Magni. Finito a terra, aveva perso i sensi. Il responsabile del traffico ferroviario di quel giorno, però, non si sarebbe accorto della sua presenza sui binari e il convoglio partito da Asso e diretto a Milano aveva investito e trascinato per diversi metri Vincenzi causandogli lesioni gravissime. Su quanto accaduto la Procura aveva già aperto un fascicolo d'indagine, ma ora ha disposto l'autopsia per verificare se il decesso del 40enne possa essere legato direttamente a quell'incidente o meno.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla pm Antonia Pavan grazie anche alle telecamere di sorveglianza della zona, l'incidente si era verificato intorno alle 7:30 del 28 novembre di due anni fa. Vincenzi, mentre le sbarre del passaggio a livello erano ancora alte, stava attraversando i binari per raggiungere la sua auto quando, però, è scivolato perdendo i sensi nell'impatto con il suolo. Al tempo il responsabile del movimento dei treni era Giuseppe Ficara. Il 56enne di Asso per circa un minuto e mezzo non si sarebbe reso conto della presenza dell'uomo sui binari e aveva dato il semaforo verde per il passaggio del convoglio diretto a Milano.

Il macchinista, invece, aveva notato il corpo e aveva provato a frenare, senza però riuscire a evitare l'impatto. La motrice aveva trascinato Vincenzi per una decina di metri, causandogli lesioni gravissime. Dopo due anni di ricovero in varie strutture, il 40enne è deceduto nella prima settimana di dicembre 2025 in una struttura di Figino Serenza.

La Procura di Como aveva già aperto un fascicolo per lesioni colpose aggravate a carico di Ficara, unico indagato, e una prima udienza era già stata fissata. Alla luce del decesso di Vincenzi, la pm ha disposto l'autopsia sul corpo del 40enne e altri accertamenti per verificare eventuali connessioni tra il decesso e l'incidente di due anni fa. In quel caso, la posizione del 56enne si aggraverebbe.