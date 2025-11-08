Travolge e uccide Luca Zoia, poi scappa senza chiamare i soccorsi: 32enne denunciato per omicidio stradale

Un 32enne è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. Secondo i carabinieri, sarebbe stato lui lo scorso 5 novembre a travolgere e uccidere Luca Zoia a Veduggio (Monza).

Luca Zoia (foto da Facebook)

È stato individuato il presunto responsabile della morte di Luca Zoia, il 49enne trovato senza vita la mattina di mercoledì 5 novembre a Veduggio con Colzano (in provincia di Monza e della Brianza). Si tratterebbe di un uomo di 32 anni, residente nella stessa provincia, che è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale dai carabinieri della Compagnia di Seregno. I militari lo hanno identificato partendo dai resti di un fanale rotto trovati nei pressi del punto d'impatto e analizzando le telecamere di sorveglianza urbana. Gli approfondimenti sono ancora in corso e si attendono i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Zoia.

Zoia era stato trovato senza vita intorno alle 7 del 5 novembre lungo un tratto di strada protetto dal guard rail nel territorio comunale di Veduggio, non lontano dallo svincolo della statale 36. Un primo esame del medico legale avrebbe evidenziato lesioni compatibili con un investimento e, a conferma di questa ipotesi, ci sarebbero alcuni frammenti riconducibile a un fanale rinvenuti vicino al corpo del 49enne. Nessuno, però, aveva chiamato i soccorsi quella notte.

Partendo proprio da quei frammenti di fanale e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza urbana, gli investigatori hanno messo a confronto alcuni veicoli che potevano essere compatibili con l'auto che avrebbe investito Zoia e si sarebbe, poi, allontanata senza dare l'allarme. In questo modo, i carabinieri hanno potuto restringere il cerchio dei sospettati, arrivando così a identificare in un 32enne il possibile autore dell'omicidio stradale.

I carabinieri della Compagnia di Seregno lo hanno, quindi, denunciato a piede libero, in attesa dei risultati di altri approfondimenti volti a verificare l'eventuale sussistenza di aggravanti. Intanto, l'autopsia eseguita sul corpo del 49enne potrebbe fornire elementi più certi circa le cause del suo decesso.