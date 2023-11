Treno lo colpisce al passaggio a livello e lo trascina per decine di metri: 38enne in condizioni critiche Un 38enne è stato urtato e trascinato per decine di metri da un treno al passaggio a livello di Inverigo (Como). Soccorso dal 118, le sue condizioni sono critiche.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo è stato travolto da un treno nella mattinata di oggi, martedì 28 novembre, all'altezza del passaggio a livello di via Magni a Inverigo (in provincia di Como). L'incidente è avvenuto intorno alle 7:30 e la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Stando alle prime informazioni, si sa che l'uomo, un 38enne, è stato urtato dal treno 1622 partito da Asso (alle 7:02) e diretto a Milano Cadorna (8:23) che lo ha trascinato per decine di metri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118, intervenuto anche con l'elisoccorso decollato da Como in codice rosso. Le condizioni del 38enne sono apparse subito gravissime ed è stato trasportato in ospedale con la massima urgenza.

Il 38enne è vivo, ma le sue condizioni sarebbero critiche. Il traffico su tutta la linea è sospeso tra le stazioni di Inverigo e Lambrugo-Lurago. Al momento, sono previsti ritardi fino a 60 minuti e cancellazioni. I treni coinvolti sono:

1622 Asso (7:02) – Milano Cadorna (8:23)

1613 Milano Cadorna (6:39) – Erba (7:44)

1617 Milano Cadorna (7:39) – Asso (9:01)

1615 Milano Cadorna (7:09) – Erba (8:14) – termina a Mariano Comense

1626 Erba (8:16) – Milano Cadorna (9:23) – parte da Mariano Comense

624 Asso (7:33) – Milano Cadorna (8:53) – termina a Merone

621 Milano Cadorna (8:09) – Asso (9:30) – parte da Merone

Un bus è partito da Merone alle 8:15 per fare la spola tra le stazioni di Merone e di Inverigo. Attraverso l'App di Trenord è possibile verificare lo stato della propria corsa cercando il numero del treno.