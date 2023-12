Uomo e donna uccisi travolti da un treno: in auto avevano lasciato un biglietto con scritto “Siamo liberi” Una coppia di 50enni è morta sul colpo dopo esser stata investita dal treno nei pressi del passaggio a livello a Curtatone, alle porte di Mantova: si tratterebbe di un gesto estremo.

Continuano le indagini della polizia ferroviaria per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto ieri lunedì 11 dicembre quando un uomo e una donna sono morti travolti da un treno a Curtatone, alle porte di Mantova. Le due vittime, una coppia di 50 anni, sono morte sul colpo. Stando agli accertamenti fatti dalla polizia ferroviaria, si tratterebbe di un gesto estremo. L'auto della coppia è stata trovata nei pressi del passaggio a livello: gli agenti al suo interno hanno trovato un biglietto con scritto "Siamo liberi". Non ci sarebbero dunque delle intenzioni della coppia ma comunque proseguiranno tutti gli accertamenti del caso.

La tragedia è avvenuta verso le 22 proprio vicino al passaggio a livello presente in località Quattro Venti. Dopo l'impatto il capotreno è sceso per capire cosa fosse successo: nonostante il buio e le nebbia ha trovato alcune tracce di sangue sui binari. Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno trovato i corpi dei due 50enni due ore dopo tra i cespugli vicino ai binari. I due sono morti sul colpo. Per il macchinista è stato impossibile evitarli anche perché il buio e la nebbia non permetteva la giusta visibilità. Non solo: il treno viaggiava a 130 chilometri orari.

Gli agenti della polizia ferroviaria sono risaliti all'identità delle vittime. Indagheranno sul passato della coppia per capire le motivazioni di su simile gesto: sul biglietto trovato in auto non c'era scritto nulla che spiegasse le ragioni di un simile gesto, se no appunto le uniche parole "Siamo liberi".