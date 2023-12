Treno travolge e uccide un uomo e una donna nel Mantovano: indagini delle forze dell’ordine Ieri sera a Curtatone (Mantova) un uomo e una donna sono stati travolti e uccisi da un treno. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 11 dicembre, un uomo e una donna sono morti travolti da un treno a Curtatone, che si trova alle porte di Mantova. Le vittime hanno cinquant'anni, sono residenti nella provincia di Mantova ed erano legati da un rapporto affettivo. I due, di cui ancora non si conosce l'identità, sono stati investiti alle 22 nei pressi di un passaggio a livello presente in località Quattro Venti.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: si proverà a comprendere se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, è possibile sapere che il convoglio passeggeri arrivava da Milano ed era diretto a Mantova. Dopo l'impatto, il capotreno è sceso per capire cosa fosse successo: il buio e le nebbia, infatti, ostacolavano le ricerche. Con l'aiuto di una torcia, ha trovato alcune tracce di sangue sui binari. Solo a mezzanotte, tra i cespugli e vicino al passaggio a livello, sono stati trovati i due corpi: per loro non c'era più nulla da fare. Sono morti sul colpo.

Il treno, al momento dell'incidente, procedeva a circa 130 chilometri all'ora. Dopo l'impatto, la frenata si è conclusa poco oltre un passaggio a livello. Il convoglio è rimasto fermo sui binari con a bordo i passeggeri che sono stati poi trasferiti alla stazione di Mantova con un autobus. Per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza e rilievi da parte degli agenti della polizia ferroviaria e stradale, è stato bloccato il traffico su tutta la linea.