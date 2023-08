Scivola durante un’escursione e precipita in un dirupo, è morto il 46enne di Samarate Alessandro Mescia Appassionato di running, Alessandro Mescia stava facendo una passeggiata in Val Sermenza quando è precipitato in un dirupo. Anche il sindaco di Samarate ha ricordato il 46enne che collaborava con l’oratorio.

A cura di Enrico Spaccini

Alessandro Mescia (foto da Facebook)

Alessandro Mescia, 46enne di Samarate (in provincia di Varese) è morto dopo essere precipitato in un dirupo in Val Sermenza alta Valsesia. I sanitari del 118 e il soccorso alpino sono intervenuti, nella mattinata di venerdì 18 agosto, anche con l'elicottero per recuperare l'escursionista. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimarlo, le ferite riportate dal 46enne erano troppo gravi e i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Mescia stava passeggiando quando, per cause ancora da chiarire, è scivolato in un dirupo. Sposato e con una figlia, era molto conosciuto a Samarate, specialmente nel quartiere di San Macario dove risiedeva. Appassionato di running, il 46enne collaborava con l'oratorio e partecipava alle organizzazioni delle feste di rione, delle corse campestri e degli eventi podistici.

Anche il sindaco di Samarate, Enrico Puricelli, ha voluto ricordare Mescia con un post sulla sua pagina Facebook: "Ciao grande uomo, ora ci guarderai da lassù. Riposa in pace Alessandro!”.