Precipita per cento metri durante un’escursione sui Piani di Bobbio, è morto Giuseppe Frigerio Giuseppe Frigerio è morto dopo essere caduto in un canale sui Piani di Bobbio. Il 77enne milanese stava facendo un’escursione con un amico, quando è precipitato dalla cresta Ongania.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 77enne è deceduto nel tratto finale della cresta Ongania ai Piani di Bobbio, nel territorio comunale di Barzio (in provincia di Lecco). Si tratta di Giuseppe Frigerio, residente a Locate Triulzi nel Milanese, che da quanto è stato ricostruito finora si sarebbe slegato dalla corda per imboccare un altro sentiero, quando è caduto precipitando per quasi cento metri.

A chiamare i soccorsi è stato il suo compagno di escursione intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 24 agosto. Sul posto sono arrivati i volontari del soccorso alpino della Valsassina e Valvarrone, l'elisoccorso dell'Agenzia regionale emergenza urgenza decollato dalla base di Caiolo (in provincia di Sondrio) e i vigili del fuoco.

Il corpo di Frigerio è stato trovato senza vita in uno dei canali che si trovano nei pressi della località Sentiero degli stradini, dopo essere precipitato dalla cresta tra Zucco Pesciola e Zucco Campelli. I carabinieri di Introbio ora dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incidente, anche se è apparsa subito abbastanza chiara. La salma è stata portata a valle appena i medici hanno constatato il decesso del 77enne.