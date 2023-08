Precipita durante un’arrampicata ai Piani di Bobbio con un’amica, grave una 20enne Una 20enne è precipitata durante un’arrampicata sui Piani di Bobbio nel pomeriggio di domenica 20 agosto. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Illesa, invece, l’amica che era con lei.

A cura di Enrico Spaccini

Una 20enne è precipitata per diversi metri durante un'arrampicata ai Piani di Bobbio, nel territorio comunale di Barzio (in provincia di Lecco), poco dopo le 15:40 di ieri, domenica 20 agosto. La ragazza è stata poi medicata e stabilizzata dalle squadre del Soccorso Alpino della Stazione di Valsassina–Valvarrone, infine trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'amica che era con lei, e sua coetanea, è rimasta illesa ed è stata accompagnata a valle.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 20 agosto, lungo via dei Bergamaschi, nei pressi del terzo torrione, al Zucco Pesciola. Le due 20enni si trovavano nel territorio comunale di Barzio, quando una di loro è precipitata per diversi metri durante l'arrampicata.

In poco tempo sul posto sono arrivate le squadre del Soccorso Alpino, con in totale 15 tecnici che erano già pronti a intervenire per operazioni di soccorso. La centrale di coordinamento, nel frattempo, ha attivato l’elisoccorso di Bergamo dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che ha raggiunto subito le due ragazze permettendo ai soccorritori di portarle in salvo.

Una delle due è rimasta ferita in seguito alla caduta di diversi metri. Una volta stabilizzata, è stata trasportata in ospedale rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. La sua amica, invece, è rimasta illesa ed è stata accompagnata a valle dai soccorritori.