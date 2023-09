Dipendente 20enne di un autolavaggio rimane schiacciato da un camion contro un cancello: è grave Durante una manovra, un camion ha schiacciato contro un cancello un dipendente 20enne di un autolavaggio nel Bergamasco. È successo nella mattinata di venerdì 8 settembre e il giovane avrebbe riportato anche una frattura a una gamba.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 20enne, dipendente di un autolavaggio a Grumello del Monte (in provincia di Bergamo) è stato travolto da un camion che durante una manovra lo ha schiacciato contro una ringhiera nella tarda mattinata di oggi venerdì 8 settembre. Trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni, il giovane lavoratore avrebbe riportato traumi al bacino e alla schiena e una frattura a una gamba. Gli inquirenti e gli ispettori di Ats stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

La dinamica dell'incidente durante una manovra

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di venerdì 8 settembre. Secondo quanto ricostruito finora, il 20enne dipendente dell'autolavaggio Zeni Truck Wash di via Lega Lombarda, specializzato nel lavaggio di camion e sanificazione delle cisterne a Grumello del Monte ,si trovava nei pressi di uno dei macchinari per il lavaggio automatico dei mezzi pesanti. Pare che l'uomo alla guida del tir stesse effettuando le manovre per posizionarlo lungo la pista per il lavaggio.

Proprio durante una di queste manovre, l'autista avrebbe urtato il 20enne fino a schiacciarlo contro la cancellata dell'autolavaggio. In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori di Ats.

Le condizioni del 20enne

Il giovane dipendente è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo con traumi al bacino, alla schiena e la rottura di una gamba. Sull'incidente sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.