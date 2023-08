Rimane schiacciato con la bici tra un’auto e un furgone, muore ciclista 54enne Un ciclista di 54 anni è deceduto in seguito a un incidente in bici. L’uomo, Stefano Rossi di Milano, era rimasto schiacciato tra due vetture a Bellagio (Como).

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Stefano Rossi, il ciclista di 54 anni di Milano rimasto coinvolto in un incidente a Bellagio (in provincia di Como) è morto nella notte tra sabato e domenica 13 agosto. L'uomo stava effettuando un sorpasso con la sua bici lungo la Strada Regina Margherita quando è rimasto schiacciato tra un ‘auto e un furgone. La prima vettura, infatti, aveva arrestato la sua corsa per far passare la seconda che stava procedendo in senso contrario.

Le condizioni di Rossi sono apparse subito molto gravi. Sul posto era intervenuto l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia che ha trasportato il 54enne in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Il personale medico ha provato a prestargli tutte le cure possibile, ma nella notte tra sabato e domenica Rossi è deceduto per le ferite riportate nell'incidente.