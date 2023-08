Scontro tra un’auto e una bici: ferito il ciclista A Busto Arsizio si è verificato un incidente stradale: un’automobile si è scontrata con una bicicletta. Il ciclista è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale a Busto Arsizio, comune che si trova nella provincia di Varese. Nella giornata di oggi, lunedì 21 agosto, un ciclista è rimasto gravemente ferito dopo che si è scontrato con la sua bicicletta contro un'automobile.

L'uomo è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.

La dinamica dell'incidente

L'incidente sarebbe avvenuto in via Magenta. Per il momento non è chiaro chi abbia causato l'incidente. Gli agenti del pronto intervento della polizia locale sono intervenuti sul posto per svolgere i rilievi.

Hanno raccolto tutti gli elementi essenziali per poter cercare di risalire alla causa dell'impatto ed accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni, la strada è stata chiusa al traffico in direzione della periferia.

Il ciclista è stato ricoverato in gravi condizioni

Nel frattempo sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Gli operatori sanitari del 118, arrivati con un'ambulanze e due auto mediche, hanno fornito tutte le cure del caso sul posto.

Hanno poi deciso di trasferire il ciclista in ospedale: avrebbe riportato un trauma al bacino. Si sospetta anche un trauma cranico. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Nessuna notizia invece circa le condizioni dell'automobilista. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'incidente.