Ciclista viene travolto da un’auto che sta parcheggiando, morto 37enne Un 37enne stava scendendo in bici da passo del Vivione (Bergamo) insieme a una comitiva. Il ciclista è stato travolto e ucciso da un’auto che stava entrando in un parcheggio sulla strada.

A cura di Enrico Spaccini

Un ciclista di 37 anni è stato investito questa mattina, domenica 16 luglio, sulla strada provinciale 294 che collega Schilpario al passo del Vivione, in provincia di Bergamo, all'altezza del museo storico Militare. Sul luogo dell'incidente è arrivata un'ambulanza da Vilminore e l'elisoccorso decollato da Bergamo, ma l'uomo era già deceduto.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 37enne stava percorrendo la strada dal passo in gruppo e si trovava in un tratto di discesa. Sembra che il ciclista sia sato urtato da un'auto che stava entrando in un parcheggio sulla strada.