Coppia travolta da un’auto in viale Pirelli a Milano: morto Frank Apisa, grave la moglie Pamela Fulcher

Frank Apisa è il 77enne che è morto dopo essere stato travolto da un’auto in viale Pirelli a Milano insieme alla moglie, Pamela Apisa Fulcher, che è ricoverata al Niguarda in gravi condizioni. L’automobilista è risultato negativo a etilometro e drug test.

Frank Apisa e Pamela Apisa Fulcher

Si chiamava Frank Apisa l'uomo di 77 anni che ieri, sabato 16 maggio, è deceduto dopo essere stato travolto da un'automobile in viale Pirelli, che si trova in zona Bicocca a Milano, insieme alla moglie, la 75enne Pamela Apisa Fulcher che, al momento, è ricoverata all'ospedale Niguarda in gravi condizioni. Trasportato all'Ospedale Civile di Sesto, l'automobilista è risultato negativo a etilometro e drug test.

Chi era Frank Apisa

Originario di Tampa, in Florida, Apisa – secondo quanto riportato sui suoi profili social – si definiva "Pastore e fondatore di chiese" insieme alla moglie. Arrivati a Milano nel 2009, infatti, i due avrebbe portato avanti una "missione religiosa": insieme avevano fondato "Il rifugio", una "comunità di fede unita da una relazione personale con Gesù". Secondo quanto riferito, la polizia locale avrebbe già contattato il Consolato americano per avvisare i familiari residenti negli Stati Uniti.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento dagli agenti della polizia locale che sono intervenuti, al momento dell'incidente la DR5 proveniva da via Chiese e stava avanzando in viale Pirelli verso il centro città. Raggiunto l'incrocio con via Vizzola, l'auto avrebbe investito i coniugi che stavano attraversando la strada.

Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare d'urgenza il 77enne all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni dove, tuttavia, Apisa è deceduto poco dopo il ricovero. Nel frattempo, la moglie è stata trasferita all'ospedale Niguarda dove si trova tuttora in gravi condizioni.

Nel frattempo, il conducente dell'automobile, un 60enne, è stato trasferito all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni in stato di shock: negativo a etilometro e drug test. Continuano gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare tutte le responsabilità del caso.