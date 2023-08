Accende il camion al lavoro e rimane schiacciato prima di salirci, è grave Il 69enne sarebbe rimasto schiacciato dal camion che ha iniziato a muoversi una volta acceso. A dare l’allarme sarebbe stato un altro dipendente della ditta di via delle Industrie a Faloppio (Como).

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 69enne è stato travolto dallo stesso camion che aveva appena acceso e sul quale sarebbe dovuto salire. È successo nella mattinata di oggi, lunedì 21 agosto, intorno alle 8:20 in una ditta di via delle Industrie a Faloppio, in provincia di Como. Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante si sarebbe mosso schiacciando il 69enne contro il muro. Per liberare l'uomo dal mezzo pesante è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

A dare l'allarme sarebbe stato un altro dipendente. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal personale della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia, il 69enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese e sarebbe ancora in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica, i carabinieri della Compagnia di Como e gli agenti della polizia locale Terre di Frontiera che dovranno accertare la dinamica dell'incidente.