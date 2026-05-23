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Un malore il giorno prima del matrimonio, Ada e Aldo si sposano al Policlinico di Milano

24 ore prima del fatidico sì, Ada ha avuto un malore a causa del quale è stata ricoverata al Policlinico di Milano. Nulla di grave per fortuna, ma sembrava che le nozze dovessero essere annullate. E invece si sono celebrate nella sala riunioni dell’ospedale.
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A cura di Francesca Caporello
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Ada e Aldo erano attesi in Comune per celebrare il loro matrimonio. Era già tutto pronto. Ma proprio 24 ore prima del fatidico sì, Ada ha avuto un malore a causa del quale è stata ricoverata al Policlinico di Milano. Nulla di grave per fortuna, ma sembrava che le nozze dovessero essere annullate, rimandate a data da destinarsi.

Ma invece, come racconta il Policlinico stesso sui propri canali social, "è bastata una telefonata del figlio, in cui chiedeva se mamma e papà potevano sposarsi anche in Ospedale nel giorno previsto e desiderato a lungo, per allestire la Sala riunioni del personale medico e sanitario del Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Milano in una cornice radiosa volta ad accogliere l’affetto di parenti amici e dei colleghi dell’Area Emergenza Urgenza".

“I fiori, mi raccomando, i più belli che abbiamo a disposizione. E le sedute, che siano all’altezza della situazione!”, avrebbe detto il figlio della coppia al Policlinico.

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"Nessuno strappo al cerimoniale: due messi comunali sono giunte in Ospedale in un men che non si dica per questa inaspettata “trasferta” e officiare quel “Sì, lo voglio”, sussurrato con intensità. Ma se “quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto" è l’invito a tutti noi del poeta Hikmet, che sia proprio cosi è anche l'augurio ad Ada e Aldo dei nostri professionisti che lavorano quotidianamente in Pronto Soccorso, un crocevia di umanità in cui tra chi soffre e chi si prende cura, ogni vita incede nel suo unico vero viaggio", ha concluso il Policlinico sul proprio post social.

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