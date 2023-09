Muore schiacciato dal trattore mentre lavora il suo terreno, travolto e ucciso un agricoltore L’uomo è morto mentre faceva lavori agricoli su un terreno di sua proprietà. Stava guidando il suo trattore quando il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato lasciandolo senza vita.

A cura di Sara Tirrito

I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

Un uomo è morto schiacchiato dal suo trattore mentre lavorava il campo di cui era proprietario. È successo a Germignaga, in provincia di Varese, nei pressi del Lago Maggiore. La vittima aveva 75 anni. È ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dalle prime ricostruzioni, l'agricoltore si trovava alla guida del suo trattore quando il mezzo agricolo si è ribaltato e lo ha travolto.

Una delle ipotesi è che a fare ribaltare il trattore possano essere state le condizioni del terreno su cui il 75enne ha trovato la morte. La pesantezza del mezzo non gli avrebbe lasciato scampo. L'incidente si è verificato intorno alle 10 della mattina di oggi, 8 settembre, in via Rodolfo Morandi. Sul posto, oltre all'ambulanza della Croce rossa di Luino, sono arrivati i tecnici dell'Azienda territoriale sanitaria Insubria, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

All'arrivo dei soccorsi purtroppo il corpo dell'agricoltore era già senza vita, il medico è riuscito soltanto a constatarne il decesso. Si tratterebbe di un incidente sul lavoro, perché l'uomo stava lavorando un appezzamento terriero di sua proprietà quando ha perso la vita.