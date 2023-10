Ragazzo di 21 anni schiacciato dalla leva meccanica del camion dei rifiuti: è grave Un ragazzo di 21 anni, dipendente di una ditta che si occupa della raccolta di rifiuti, è rimasto schiacciato dalla leva meccanica del camion utilizzato per sollevare i cassonetti: non è in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Grave incidente sul lavoro in provincia di Brescia. Un ragazzo di 21 anni, dipendente di una ditta che si occupa della raccolta di rifiuti, è rimasto schiacciato dalla leva meccanica del camion utilizzato per sollevare i cassonetti. I fatti sono accaduti poco prima le 9 di oggi mercoledì 4 ottobre in via Galilei a Serle, nel Bresciano: il giovane era infatti in servizio nella raccolta della carta quando è rimasto incastrato dalla leva meccanica.

Subito sono stati allertati i soccorsi in codice rosso: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il giovane prima di procedere con il trasferimento in eliambulanza al Civile di Brescia. In ospedale è arrivato in codice giallo. Fortunatamente infatti le condizioni del 21enne sono state accertate poi meno gravi del previsto: ha riportato una frattura al polso e seri traumi al bacino. Non è in pericolo di vita. Ora al lavoro ci sono anche i tecnici dell’Asst del Garda: spetta a loro ora ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e capire se sia stato un errore umano o un malfunzionamento della leva meccanica a causare questo grave incidente durante le ore di lavoro.