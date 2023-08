Escursionista muore dopo una caduta di venti metri a Menaggio, grave la moglie Un uomo di 65 anni è precipitato in un dirupo durante un’escursione nella zona dell’Orrido della Val Sanagra a Menaggio, in provincia di Como. In gravi condizioni la moglie 63enne, scivolata insieme al marito per una ventina di metri: alcuni alberi hanno attutito la caduta.

A cura di Redazione Milano

Un uomo di 65 anni è precipitato in un torrente durante un’escursione nella zona dell’Orrido della Val Sanagra a Menaggio, mentre percorreva un sentiero in località Burgatto, provincia di Como: per lui non c’è stato nulla da fare. Si trova invece in gravissime condizioni invece la moglie 63enne, scivolata nel dirupo insieme al marito nelle acque sottostanti (ma salvata, per il momento, da alcuni alberi che hanno attutito la caduta) e trasportata in elicottero all’ospedale di Varese: le vittime avrebbero fatto un salto nel vuoto di una ventina di metri.

Sulle alture del lago di Como sono accorsi immediatamente l'eliosoccorso del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il soccorso alpino, tutti impegnati nelle operazioni di recupero del corpo.

Un altro nome che si aggiunge alla strage di escursionisti di questo agosto 2023, con ben dieci tragiche morti solo nell'ultima settimana intorno a Ferragosto tra camminatori, cercatori di funghi e alpinisti. Tra loro il giovane medico 26enne Emilio Gentile, morto sui sentieri di Carona (Bergamo) davanti agli occhi della fidanzata; lo scout coetaneo Samuele Guagnano, deceduto all'alba di Ferragosto sul monte Legnone (Lecco). E ancora Francesca Tibaldi, escursionista 43enne precipitata dopo essere scivolata in un canale della Val Brembana; il fotografo 79enne Carlo Capurso, morto nei pressi della Cima Moren a Borno (Brescia).