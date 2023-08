Chi era Samuele Guagnanio, lo scout 26enne morto durante una gita in montagna con gli amici Samuele Guagnano è deceduto all’alba di Ferragosto dopo essere precipitato sul monte Legnone (Lecco) per un centinaio di metri. Laureato in Filosofia, era figlio di Roberta Vincini dirigente scolastica e presidente del comitato nazionale Agesci.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Samuele Guagnano il 26enne deceduto all'alba di Ferragosto sul Monte Legnone in Valtellina (Lecco). Si trovava insieme a due amici quando un masso si è staccato all'improvviso e lo ha colpito facendolo precipitare in una scarpata per un centinaio di metri. Laureato in Filosofia, era figlio di Roberta Vincini dirigente scolastica del Liceo Morandi di Finale Emilia (Modena) e presidente del Comitato nazionale Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani).

Una volta lanciato l'allarme, sul posto è stato fatto arrivare l'elisoccorso decollato da Como e il Soccorso alpino guardia di finanza. Una volta recuperato il corpo, i medici hanno constatato la morte del 26enne. I due amici che erano con lui sono rimasti illesi.

"Giovane di grande cultura"

Come la madre, Samuele era scout e faceva parte del gruppo Nonantola 1. Lì ha conosciuto don Mattia Ferrari durante la sua esperienza da vice-parroco all'Unità pastorale di Nonantola e assistente ecclesiastico.

"Era un giovane di grande cultura, appassionato di filosofia, capace di parlare, riflettere e condividere con grande profondità", ha scritto il sacerdote in un lungo post su Facebook, "parlare con lui era sempre un piacere, i suoi discorsi mai banali, i suoi contributi sempre arricchenti. Aver camminato con lui, con la sua famiglia, con il suo gruppo scout e con la sua famiglia è stato un dono e un onore".

"Impossibile trovare le parole giuste"

Tra i numerosi messaggi di cordoglio pubblicati nelle scorse ore sui social, ci sono anche quelli di Agesci e dei sindaci dei comuni di Finale Emilia e Nonantola. "Tutta l'Agesci si stringe accanto a Roberta", si legge sulla pagina dell'associazione scout che si rivolge alla madre di Samuele, nonché presidente del comitato nazionale.

"È impossibile trovare parole appropriate", dicono i primi cittadini Federica Nannetti e Claudio Poletti, "vogliamo comunque in qualche modo esprimere la nostra vicinanza e quella delle comunità dove Roberta risiede e dove svolge con grande professionalità e passione il proprio lavoro di dirigente scolastica".