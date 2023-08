Viene travolto da un masso mentre è in gita in montagna con gli amici: muore un ragazzo di 26 anni Un ragazzo di 26 anni è morto nella giornata di oggi 15 agosto sul Legnone, montagna in provincia di Lecco: è stato travolto da un masso mentre era in gita con amici.

A cura di Giorgia Venturini

In poche ore tre persone hanno perso la vita mentre erano in una gita in montagna. La terza vittima è un ragazzo di 26 anni morto nella giornata di oggi 15 agosto sul Legnone, montagna in provincia di Lecco. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto il giovane era con due amici ed era impegnato nel sentiero della Direttissime quando un masso si è staccato improvvisamente e lo ha travolto. Il 26enne è così precipitato per un centinaio di metri sotto agli occhi degli amici.

L'intervento dei medici e del soccorso alpino

L'incidente è avvenuto all'alba di oggi. A dare subito l'allarme sono stati i suoi amici: in pochi minuti sono arrivati gli uomini del soccorso alpino e i medici con un elicottero decollato da Como Villa Guardia. Una volta sul posto tecnici e sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La vittima è Samuele Gagnano, viveva a Modena. Illesi invece i suoi amici che erano con lui: come riposta Sondrio Today, sono stati portati a valle dai tecnici della stazione di Morbegno e dai finanzieri del Sagf – Soccorso alpino guardia di finanza.

Altre due vittime in montagna nelle ultime ore

Altro ragazzo di 26 anni è morto nella giornata di ieri 14 agosto quando era in gita con la sua fidanzata di 21 anni in montagna a Carona, in provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero sbagliato sentiero e la ragazza avrebbe improvvisamente visto il fidanzato precipitare davanti a sé per circa 80 metri. Emilio Gentile era un giovane medico di 26 anni (avrebbe festeggiato i 27 anni fra pochi giorni, il 25 agosto) con una grande passione per le passeggiate in montagna. E, infatti, aveva deciso di trascorrere la vigilia di Ferragosto in Val Brembana, nella zona del Lago di Sardegnana.

Sempre nella giornata di ieri un uomo di 55 anni è morto mentre era nei boschi a Valbiore, in provincia di Sondrio. Era uscito a cercare funghi ma dopo ore non era ancora tornato così la sua famiglia ha allertato i soccorsi. Il suo corpo è stato trovato all'alba di oggi.