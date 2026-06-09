Viene travolto dal muro che stava demolendo nel Bresciano: morto l’imprenditore Angelo Stefano Giacomini

Angelo Stefano Giacomini è morto nella mattinata del 9 giugno in un cantiere edile a Pian Camuno (Brescia). L’imprenditore 71enne è stato travolto da un muro che stava demolendo insieme ad alcuni operai.

Angelo Stefano Giacomini (foto da Facebook)

Un imprenditore è morto questa mattina, martedì 9 giugno, in un cantiere edile allestito in un capannone di sua proprietà a Pian Camuno (in provincia di Brescia). Stando a quanto emerso finora, il 71enne Angelo Stefano Giacomini stava demolendo alcuni vecchi muri interni quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, è stato travolto dalla parete di mattoni. Dai primi accertamenti, sembra essersi trattato di un incidente sul lavoro e il caso verrà esaminato dall'ispettorato. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Breno.

L'incidente si è verificato poco dopo le 7 del 9 giugno in un cantiere edile in via XXV Aprile a Pian Camuno, davanti alla stazione ferroviaria. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Stazione di Artogne e dei tecnici dell'Ats della Montagna, Giacomini si trovava all'interno del capannone di cui era proprietario e dove opera la ditta di costruzioni che aveva fondato e di cui oggi il figlio è titolare. Insieme ad alcuni operai, il 71enne stava effettuando alcune opere di manutenzione straordinaria come la demolizione di alcuni vecchi muri interni quando, per cause ancora in corso di accertamento, uno di questi gli è franato addosso.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Darfo, insieme al personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Una volta liberato dalle macerie, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso dell'imprenditore. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

Giacomini era molto conosciuto in zona ed era membro del Vespa Club Pisogne, di cui il figlio Nicola è presidente: "Il direttivo e tutti i soci si uniscono al grande dolore del nostro presidente Nicola e alla sua famiglia", si legge sui canali social, "un uomo generoso, sempre sorridente e soprattutto sempre disponibile ogni qualvolta noi chiedessimo un aiuto. Ci mancherai tantissimo Angelo".