Esce di casa per cercare funghi nel bosco e non torna: trovato morto dopo ore Un uomo di 55 anni è morto mentre era nei boschi a Valbiore, in provincia di Sondrio: era uscito di casa in cerca di funghi.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Altra tragedia in montagna. Un uomo di 55 anni è morto mentre era nei boschi a Valbiore, in provincia di Sondrio. Era uscito a cercare funghi nel pomeriggio di ieri lunedì 14 agosto ma non è più tornato. A dare l'allarme è stata la sua famiglia verso sera quando ha iniziato a preoccuparsi perché l'uomo non era più rientrato in casa.

Il corpo ritrovato dopo ore di ricerca

Subito sono scattate le ricerche. A causa del buio e della zona impervia le prime operazioni hanno dato esito negativo. Purtroppo il corpo dell'uomo è stato trovato nella mattina di oggi 15 agosto verso le 6. I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Stando alle prime informazioni l'uomo potrebbe essere caduto in un dirupo mentre era tra i boschi in cerca di funghi.

Giovane medico muore durante una gita in montagna

Sempre ieri un'altra vittima in montagna. Un ragazzo di 26 anni, Emilio Gentile, è morto durante una gita a Carona, in provincia di Bergamo: qui stava facendo una passeggiata con la giovane fidanzata di 21 anni. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero sbagliato sentiero e la ragazza avrebbe improvvisamente visto il fidanzato precipitare davanti a sé per circa 80 metri.

La giovane ha immediatamente chiamato i soccorsi ma appena il personale del Soccorso alpino e dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza nulla sono serviti tutti i tentativi per rianimarlo. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Emilio Gentile era un giovane medico: si era laureato da pochi anni. Viveva a Lumezzane, in provincia di Brescia. Il sindaco del paese sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Quando succedono tragedie simili non ci sono parole, solo tanta sofferenza. La morte di una persona originaria della nostra comunità è sempre triste, a maggior ragione quando a lasciarci è un ragazzo così giovane e con tanta vita davanti".