Uomo trovato morto in un edificio a Cantello: indagano i carabinieri Un uomo di 49 anni, poco dopo mezzogiorno, è stato trovato morto in un edificio lungo la strada provinciale 3 a Cantello, in provincia di Varese. I carabinieri non escludono nessuna pista investigativa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella giornata di oggi domenica 12 maggio. Un uomo di 49 anni, poco dopo mezzogiorno, è stato trovato morto in un edificio lungo la strada provinciale 3 a Cantello, in provincia di Varese. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso, inutili infatti tutti i tentativi dei sanitari del 118 per rianimare l'uomo.

Al momento i carabinieri sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo. Non si esclude – stando a quanto spiega la Prealpina – nessuna pista investigativa: tra le ipotesi anche quella che la vittima possa aver subito una violenza. Ma non è noto ora se sul corpo siano presenti segni di un'aggressione. Potrebbe essere l'autopsia le cause della morte e quindi cosa sia successo all'uomo. Intanto i militari stanno procedendo con le indagini.