video suggerito

Anziano muore schiacciato contro il cancello della propria abitazione: è stato travolto dalla sua auto Un uomo di 95 anni, per cause ancora da chiarire, è stato travolto dalla propria automobile nel cortile di casa. È successo oggi pomeriggio a Castelveccana (Varese) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti nel pomeriggio di oggi lunedì 29 aprile a Castelveccana, in provincia di Varese, per soccorrere un anziano rimasto schiacciato contro il cancello della propria abitazione: per cause ancora da chiarire, è stato travolto dalla sua stessa automobile.

Il fatto è successo in via Europa intorno alle 17.15. I sanitari della Croce Rossa di Gavirate, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, 95 anni. In supporto, per estrarre la vittima incastrata, sono stati chiamati anche i Vigili del fuoco.