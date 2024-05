video suggerito

Uccide l’amico e poi trascina il corpo in strada a Pavia: a dare l’allarme un passante Un uomo di 35 anni è stato trovato morto per strada a Pavia. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire ma non si esclude l’ipotesi di omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia in una zona periferica di Pavia. Un uomo di 35 anni è stato trovato morto per strada. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire ma non si esclude l'ipotesi di omicidio.

Stando alle prime informazioni il cadavere è stato trovato questa mattina verso le 5 da un passante in viale Cremona. Subito si sono attivati i sanitari ma per lui non c'è stato più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno lavorando per cercare di capire cosa sia successo e risalire al responsabile. Dai primi rilievi infatti sembra possa trattarsi di un caso di morte violenta: a ucciderlo – come riporta l'Ansa – potrebbe essere stato un amico che poi ha trascinato il cadavere in strada. Il corpo è stato trasportato all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia dove sarà effettuata l'identificazione.