video suggerito

Donna americana trovata morta in un appartamento a Varese: disposta l’autopsia Una donna americana di 44 anni è stata trovata morta in un appartamento di via del Casluncio a Varese: la Procura ha disposta l’autopsia per tutti gli accertamenti del caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia in un appartamento di via del Casluncio a Varese. Qui una donna americana di 44 anni è stata trovata morta per motivi ancora da accertarsi: al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Spetterà all'autopsia, che è stata disposta dalla Procura di Varese per lunedì 29 aprile, capire le cause del decesso. Purtroppo però per la donna non c'è stato nulla da fare.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto la sera di venerdì 26 aprile. Al momento sembra esclusa la responsabilità di terzi ma resta ancora tutto da confermare. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, i carabinieri e i mezzi del reparto operativo e della squadra Rilievi del nucleo investigativo di Varese. Gli investigatori sono stati nella casa fino a tarda notte per fare tutti i rilievi del caso. Qui è arrivato anche il pubblico ministero di turno. Nei prossimi giorni le indagini potranno dare più chiarimenti.