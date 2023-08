Esce con un’amica per un’escursione a Carona, ma sbagliano sentiero: morto un ragazzo di 26 anni Un escursionista di 26 anni ha perso la vita durante una gita in montagna con un’amica a Carona (Bergamo). I due avrebbero sbagliato sentiero, arrivando in una zona impervia. Il ragazzo sarebbe scivolato precipitando per circa 80 metri.

A cura di Enrico Spaccini

Un ragazzo di 26 anni è morto in località Carona (in provincia di Bergamo), fra il Pizzo Becco e la centrale Enel Green Power, poco lontano dal lago di Sardegnana. Il soccorso alpino e speleologico è intervenuto con l'elicottero, ma per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito, infatti, stava passeggiando con un'amica quando i due hanno sbagliato sentiero. Invece di fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi, per poi tornare a Carona, sono andati a nord.

Arrivati a 1.850 metri di quota, il 26enne è precipitato in una zona impervia per circa 80 metri. La ragazza che era con lui, rimasta illesa, ha dato subito l'allarme al Centro di soccorso alpino. Una volta recuperato il ragazzo, il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.