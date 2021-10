Sciopero dei trasporti a Milano lunedì 11 ottobre: a rischio metri, bus e tram Lunedì 11 ottobre sarà previsto uno sciopero dei trasporti a Milano: la mobilitazione è stata organizzata dai sindacati Cub Trasporti, Usb lavoro Privato Lombardia, Sgb, Al Cobas e Sol Cobas. Lo sciopero sarà previsto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio e potrebbero esserci disagi ai bus, tram e metro.

A cura di Ilaria Quattrone

È previsto per lunedì 11 ottobre uno sciopero dei trasporti a Milano che potrebbe causare non pochi disagi alla popolazione: la mobilitazione è stata organizzata dalle organizzazioni sindacali Cub Trasporti, Usb lavoro Privato Lombardia, Sgb, Al Cobas e Sol Cobas. L'agitazione dovrebbe durare 24 ore e riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero sarà previsto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

I motivi della mobilitazione delle organizzazioni sindacali

In una nota stampa si legge che lo sciopero è stato organizzare per opporsi ai licenziamenti, all'introduzione del green pass, alla lotta alla discriminazione e alla precarietà. Sarà inoltre richiesto che venga garantito un reddito e la sicurezza sul lavoro. I singoli sindacati hanno infatti affermato di voler mobilitarsi contro "le politiche del Governo Draghi e dell'Unione Europea in quanto rivolte a scaricare la crisi sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici a esclusivo vantaggio della classe padronale e del potere finanziario".

Mobilitazione anche per il personale Funicolare Como – Brunate

L'azienda trasporti milanesi (Atm) comunica che potranno esserci ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Potranno essere registrati disagi anche per gli Smart Bus. Le corse, in partenza dai capolinea, saranno garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59. Potrebbe essere prevista una mobilitazione anche del personale della Funicolare Como – Brunate: in questo caso disagi potrebbero esserci dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio.