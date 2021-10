Sciopero Atm 11 ottobre 2021 a Milano, orari metro e bus: le fasce di garanzia Nella giornata di domani, lunedì 11 ottobre, andrà in scena a Milano e in tutta Italia uno sciopero generale dei trasporti indetto dalle principali sigle sindacali del settore. Le corse Atm di bus, metro e tram sono a forte rischio. Si teme poi anche il blocco ferroviario per l’adesione dei dipendenti di Trenitalia, Italo Treno e Trenord.

È previsto per domani, lunedì 11 ottobre, un nuovo sciopero generale dei trasporti a Milano e in tutta Italia. A rischio linee metro, bus, tram e treni, che potrebbero subire rallentamenti, chiusure e cancellazioni in base all'adesione dei lavoratori. L'agitazione è stata indetta dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico Cub Trasporti, Usb lavoro privato Lombardia, Sgb, Al Cobas e Sol Cobas.

Sciopero Atm a Milano, gli orari di metro e bus

Le linee Atm di Milano di metropolitana e autobus saranno interessate dallo sciopero con rischio stop alle corse dalle 8.15 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Le fasce di garanzia, dunque, resteranno da mezzanotte alle 8.15 e dalle 15 alle 18. Il focus principale è puntato sulle scuole per l'accesso contingentato e separato delle classi e la capienza ridotta del trasporto pubblico locale.

Sciopero treni a Milano, rischio blocco ferroviario

Sciopereranno poi anche i dipendenti delle ferrovie, da Trenitalia a Trenord fino a Italo Treno, i cui stop sono attesi a partire dalle 21 di stasera, domenica 10 ottobre. Il blocco ferroviario dovrebbe durare fino alle 21 di domani. Qui il comunicato di Trenord sui rischi stop alla circolazione per i pendolari.

I motivi dello sciopero generale

Come comunicato dai sindacati che lo hanno indetto, lo sciopero è ""contro le politiche del governo Draghi e dell'Unione Europea che scaricano la crisi sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici ad esclusivo vantaggio della classe padronale e del potere finanziario". Le sigle sindacali hanno poi puntato il dito contro i licenziamenti, l'introduzione del green pass e le discriminazioni sul posto di lavoro, oltre che alla precarietà e la richiesta di una maggiore sicurezza.