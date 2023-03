Sciopero dei mezzi a Milano oggi 8 marzo, orari Atm e Trenord: a rischio metro, bus e treni per 24 ore Nella giornata di oggi mercoledì 8 marzo 2023 è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore a Milano, che coinvolgerà i mezzi Atm e Trenord: ecco tutti gli orari della protesta.

A cura di Giorgia Venturini

Oggi mercoledì 8 marzo 2023 è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore a Milano, che coinvolgerà i mezzi Atm e Trenord. Per tutta la giornata sono a rischio le corse di treni, bus, metro e tram, compresa la funicolare Como-Brunate: lo sciopero dei treni è scattato alle 21 di ieri martedì 7 marzo e durerà fino alle 21 di oggi mercoledì 8 marzo, mentre il servizio delle metro da dopo le 18 fino a termine del servizio.

Lo stop dal lavoro e la protesta arriva nella Giornata internazionale delle donne, proprio per denunciare il peggioramento della condizioni di vita delle donne, a partire dalla condizione di lavoro.

Sciopero dei mezzi a Milano oggi 8 marzo: gli orari Atm per metro e funicolare

Oggi i pendolari di Atm dovranno fare i conti con i disagi provocati dalle cancellazioni e ritardi di metro e bus. Come precisa sul sito l'azienda responsabile del servizio pubblico a Milano, le metropolitane saranno interessate dallo sciopero dopo le 18 e fino al termine del servizio. E ancora: per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Gli orari Atm per pullman, tram e filobus

Incrociano le braccia oggi anche i dipendenti Atm di bus, tram e filobus: le corse potrebbero non essere garantite dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Non sono previste corse sostitutive.

Gli orari dei treni Trenord oggi 8 marzo

È partito invece già nella serata di ieri martedì 7 marzo lo sciopero di Trenord: è iniziato alle 21 di ieri martedì 7 marzo e si concluderà alle 21 di oggi mercoledì 8 marzo. Oggi – come si legge sul sito dell'azienda – viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9. Nel pomeriggio, invece, il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.

Nel caso in cui si dovessero fermare i treni del servizio aeroportuale, questi saranno sostituiti da autobus che non fanno fermate intermedie. Le tratte saranno: tra Milano Cadorna (via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Le motivazioni dello sciopero generale di oggi

Si tratta di uno sciopero nazionale indetto per l'intero territorio nazionale e l'intera giornata da Slai Cobas, a cui ha aderito Cub Trasporti. La protesta arriva in sostegno "alla lotta delle lavoratrici donne con contratti precari e atipici" e contro "lo sfruttamento e la marginalità nei quali si trovano prevalentemente le donne" nel mercato del lavoro.