Sciopero mezzi dell’8 marzo a Milano, gli orari Atm e Trenord: le fasce garantite Per l’8 marzo le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero generale e nazionale. Dalle 18 non sono garantite le corse della metropolitana di Milano, mentre bus, tram e filobus ne risentiranno anche in mattinata.

A cura di Enrico Spaccini

Mercoledì 8 marzo, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna, il trasporto pubblico di Milano si ferma ancora. Le sigle sindacali Slai e Adl Cobas e Cub Trasporti, Usi Cit e Usb hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori, pubblici e privati. Metropolitana, bus, tram e filobus, oltre che Trenord, risentiranno della mobilitazione in diverse fasce orarie, in particolare dopo le 18. Lo sciopero è stato proclamato per la sicurezza dei lavoratori, contro le modifiche al reddito di cittadinanza e la precarietà, e carriere senza discriminazioni.

Le fasce di garanzia di metropolitana, bus, tram e filobus

Le linee della metropolitana di Milano saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio. Le corse sono tutte garantite fino alle 18 poi, fino al termine del servizio, le linee potrebbero risentire dello sciopero.

Per quanto riguarda autobus, tram e filobus, invece, il servizio non è garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino a termine del servizio. Le fasce di garanzia, quindi, vanno dall'inizio del servizio fino alle 8:45, e tra le 15 e 18.

Lo sciopero di Trenord

A Trenord, invece, lo sciopero inizia alle 21 di martedì 7 marzo e si concluderà alle 21 di mercoledì 8 marzo. "I servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga percorrenza potranno subire variazioni o cancellazioni", si legge sul sito.

Martedì viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22.

Mercoledì, invece, viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9. Nel pomeriggio, invece, il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.

Nel caso in cui si dovessero fermare i treni del servizio aeroportuale, questi saranno sostituiti da autobus che non fanno fermate intermedie. Le tratte saranno: tra Milano Cadorna (via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.