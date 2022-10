Scavalca una ringhiera e resta infilzato: trasportato in ospedale un ragazzo di 17 anni Stava scavalcando una recinzione per entrare in un campetto da calcio quando ha perso l’equilibrio e si è infilzato con la ringhiera.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È stato trovato ancora infilzato nella ringhiera che stava tentato di scavalcare, come probabilmente avevano fatto i suoi amici prima di lui. Ma qualcosa è andato storto e il ragazzo di appena 17 anni ha perso l'equilibrio, restando intrappolato sulla recinzione.

Infilzato da una ringhiera

È successo alle 14,20 di oggi venerdì 14 ottobre in via Manduria, nel quartiere Gratosoglio a Milano. Probabilmente il 17enne stava tentando di scavalcare una ringhiera per raggiungere gli amici in un campetto da calcio per giocare una partita insieme.

Ma qualcosa è andato storto e, proprio mentre si trovava sulla ringhiera che recinta il campo da calcio in disuso, ha perso l'equilibrio, infilzandosi una gamba.

Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito molto gravi all'ambulanza che è intervenuta sul posto e che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale Humanitas di Milano.

Le condizioni del 17enne

Il 17enne ha riportato una ferita penetrante all’arto inferiore, ma non risulta essere in pericolo di vita. Tuttavia è probabile che debba essere operato alla gamba.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato per tentare di ricostruire l'accaduto.