Sala e le sirene della politica nazionale: “Sono interessato al futuro dell’Italia, ma resto sindaco” Non sarà Giuseppe Sala il candidato per le prossime elezioni regionali, ma il sindaco di Milano ribadisce che è interessato al futuro dell’Italia. Vorrà fondare un suo partito?

A cura di Giorgia Venturini

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlare del suo futuro politico e lo fa (ancora una volta) precisando che non sarà lui il candidato di centrosinistra alle elezioni regionali del 2023. Sebbene il primo cittadino meneghino sia l'unico nome al momento a mettere d'accordo tutta la coalizione, Sala non ha intenzione di lasciare Palazzo Marino prima del 2026, anno in cui la città ospiterà le Olimpiadi invernali. Non è più però solo un mistero che il sindaco stia iniziando a pensare a progetti che vadano oltre i confini della città e della regione.

"La politica ora è la mia vita"

Cosa succederà è ancora troppo presto per dirlo ma è ormai certo che altri partiti stanno entrando a far parte della vita politica italiana: tra le novità c'è la nuova sigla "L'Italia c'è" e il nuovo movimento dell'ex leader del Movimento 5 Stelle Luigi di Maio. Il ministro degli Esteri ha fondato "Insieme per il futuro". Che anche il sindaco Sala stia pensando a un nuovo partito o di avvicinarsi ai neo fondati? "Sono il sindaco di Milano e sicuramente continuerò a svolgere questo ruolo", rimarca Sala sui social. Poi aggiunge: "La politica ora è la mia vita, non è sempre stato così. Ho avuto la possibilità di mettermi alla prova in altri mondi, e lo sarà certamente anche in futuro. Per questo parlo con tutti e sono interessato al futuro del mio Paese". Ma nello scenario italiano con chi si schiera? Così si esprime in merito alle formazioni politiche di centro: "I centristi, per governare, dovrebbero comunque stare con altri, da una parte o dall'altra. Per quanto mi riguarda, non potrei stare con la destra, coi populisti, ma solo con chi ha veramente un animo popolare".

Beppe Sala punta sulla questione ambientale

Per Sala i cittadini "vogliono la politica di sostegno dei redditi. Una politica che abbia una visione della società. Una politica che pensi ai piani di cambiamento delle infrastrutture del paese". Tra i temi che per il sindaco Sala sono fondamentali anche a livello nazionale c'è l'ambiente. Il primo cittadino ha concluso dicendo che continuerà a impegnarsi affinché le città si concentrino a frenare il cambiamento climatico adottando provvedimenti a favore dell'ambiente.