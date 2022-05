Elezioni Lombardia 2023, Sala non si candida per il centrosinistra: “Resterò sindaco di Milano” Non sarà Beppe Sala il candidato del centrosinistra per le Regionali del 2023 in Lombardia. Il sindaco di Milano si è chiamato fuori dalla corsa.

Beppe Sala non sarà il candidato del centrosinistra per le elezioni regionali lombarde dell'anno prossimo. A chiamarsi fuori dalla corsa è stato lo stesso sindaco di Milano nonostante il pressing delle ultime settimane portato avanti specialmente dal Partito Democratico. Il primo cittadino milanese ha respinto l'ipotesi dicendo di "non star pensando" alla candidatura in quanto "sono stato rieletto nove mesi fa". Sala ha comunque aggiunto di poter "aiutare una candidatura del centrosinistra".

Sala: Alle Regionali il centrodestra parte favorito

Nell'intervista concessa a Rainews24, il sindaco di Milano ha parlato poi delle elezioni che si aspetta, dicendo che "sarà una partita aperta dove il centrodestra parte favorito. Però vogliamo giocarcela", ha poi garantito. Nessuna certezza per il momento nemmeno per il centrodestra dove Attilio Fontana, prosciolto dall'accusa di frode in pubbliche forniture, non ha ancora sciolto le riserve sulla sua possibile ricandidatura, nonostante in ambienti della destra si vociferi di una sua disponibilità assoluta. Chiuso il capitolo elezioni regionali, Sala ha parlato anche del rapporto con Mario Draghi, dicendo che "è sempre stato sereno, poi io devo difendere la mia città e se serve mi faccio sentire, ma i rapporti sono sempre stati molto, molto positivi e continueranno ad esserlo". Il sindaco ha ribadito che "la mia stima per Draghi è assoluta, come quella della maggior parte degli italiani, come dimostrano i sondaggi". Infine, a chi gli chiede se questo governo possa continuare anche dopo le elezioni lombarde, Sala ha detto che "dipenderà dal risultato" perché "se ci sarà un equilibrio che non garantirà una governabilità certa potrebbe essere di nuovo la stagione di Draghi. Non so se ne abbia voglia ma per noi potrebbe essere una buona notizia".